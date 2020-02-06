Басманный суд Москвы эвакуирован из-за анонимного сообщения о минировании

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы эвакуирован в четверг из-за анонимной угрозы "минирования", передает корреспондент ТАСС.

"Просим покинуть здание суда в связи с поступлением анонимного сообщения о "минировании", - обратился к посетителям суда пристав.

Басманный суд в четверг непосредственно перед эвакуацией арестовал на два месяца Муртази Шаданию, обвиняемого по делу об убийстве в 2009 году Вячеслава Иванькова - криминального авторитета по кличке Япончик.

Правоохранительные органы проверяют обоснованность угроз, после чего суд вернется к работе.

В четверг в Москве анонимные сообщения с угрозой взрыва получили Курский вокзал, торговый центр "Город" и несколько школ. Также было анонимное сообщение о "минировании" всех 23 торговых центров "Леруа Мерлен" в Московском регионе.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".