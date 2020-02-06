МЧС прогнозирует начало торфяных пожаров в Московском регионе уже в марте

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон в Московском регионе может начаться уже в марте. Об этом в четверг журналистам сообщил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Нам запасов не хватает [снега]. К сожалению, торфяники сейчас обнажены и если раньше пожары происходили где-то в апреле, то сейчас мы прогнозируем, что сейчас как минимум сдвинется еще на месяц. Поэтому будем надеяться, что снег появится в нашем регионе", - сказал он.

Ранее в ходе совместного заседания комиссии правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чуприян заявил, что повторения торфяных пожаров, произошедших в 2010 году в ЦФО, никогда не будет.

В июле - августе 2010 года на всей территории европейской части России из-за малоподвижного антициклона установилась аномальная жара, рекордная за более чем 130-летнюю историю метеонаблюдений. Температура воздуха приближалась к 40-градусной отметке, а в отдельных областях превысила этот показатель, из-за экстремальной жары ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары. За этот период было зафиксировано 34 800 их очагов общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных пожаров.

По данным МЧС, всего от пожаров и вызванного ими смога пострадали 17 регионов, более 60 человек погибли в огне и от отравления продуктами горения. В частности, огонь полностью уничтожил деревню Верхняя Верея Выксунского района Нижегородской области (население - 1100 человек) и поселок Моховое Луховицкого района Московской области (300 человек). В последнем погибли шесть местных жителей, пытавшихся спрятаться от пожара в подвалах. Всего порядка 2500 семей остались без крова, ущерб оценивался в 85 млрд 500 млн руб.