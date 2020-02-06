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Москва планирует приобрести поливальные установки и разметить их в Подмосковье

Предполагается, что это позволит широкомасштабно тушить торфяные пожары

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают возможность приобретения поливальных установок с целью оказания содействия в тушении торфяных пожаров, в случае их возникновения летом, и размещения в Московской области. Об этом сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Поливальные установки для сельхозработ - обещаю несколько купить для Москвы, мы их скомплектуем. По три-пять поливоемочных машин будут постоянно дежурить [в Подмосковье] в пожароопасный период, мы будем производить оплату <..> Поливальные устройства - это все передовое, что есть наработанное в практике, в данном случае Министерством по ЧС, Александр Петрович (Чуприян, первый замглавы МЧС России - прим. ТАСС) внес такое предложение - приобрести поливальные установки. Мы рассматриваем эту возможность с тем, чтобы в нашем арсенале были и такие возможности широкомасштабно тушить торфяные пожары или еще что-то", - сказал Бирюков.

Шатурский район Мособласти, где сосредоточено много болот, был основным эпицентром горения торфяников в 2010 году, когда в России, включая Москву, в августе установилась чрезвычайно жаркая засушливая погода и город накрыло смогом более чем на месяц. Тогда приходилось оперативно усилиями МЧС и властей региона заливать горящие торфяники водой. Леса и болотистые водоемы также концентирются в Новой Москве, помимо этого, здесь также расположено много СНТ, которые самостоятельно обязаны следить за пожарной безопасностью на своей территории, но не всегда это делается с соблюдением всех правил, например, в ряде случаев ликвидированы или ограничен доступ к пожарным прудам, сокращены или ликвидированы пожарные проезды.

"Мы создадим два-три летучих отряда - группы, мы со стороны правительства города окажем помощь в комплектовании, сделаем совместную [с Подмосковьем] инструкцию. Подчиним эти летучие отряды главе района: дается команда, выдвигается трактор, погрузчик, поливомоечная машина <...> Этот опыт (по командировке летучих бригад - прим. ТАСС) есть, 10 лет назад он был выработан Александром Григорьевичем Чуприяном, этот опыт заслуживает внимания. Создать группировку из средств Москвы и Московской области и подчинить ее главе района, и он в случае необходимости будет этим руководить", - сказал заммэра.

Он добавил, что в настоящее время в столице разрабатывается сильнейшая система для пожаротушения, которая ранее была одобрена МЧС и мэром Москвы.

"В Москве в течение последних семи лет имеем дополнительно к системе пожаротушения и профилактики силы наших добровольцев, примерно 2 тыс. человек и 650 машин поливомоечных, которые оборудованы заборными и подающими устройствами воды. Во время летнего отдыха эти добровольцы ежесуточно, примерно 50 машин дежурят на территориях Троицкого и Новомосковского округов. Боевые подразделения находятся на дежурстве и ликвидации серьезных задач, а где человек забыл погасить костер или какое-то возгорание произошло, прибывают эти силы и ликвидируются. В более крупном масштабе с экскаваторами подразделения, мы договорились, будем создавать вместе с Московской областью", - сказал Бирюков.

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