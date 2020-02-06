Информация о "минировании" объектов в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества в ходе проверки суда, торговых центров, вокзала и нескольких школ в Московском регионе, куда в четверг поступили сообщения о "минировании", не обнаружены. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В Москве анонимные сообщения с угрозой взрыва получили в четверг Курский вокзал, торговый центр "Город", Басманный районный суд и несколько школ. Также была информация об угрозе взрыва всех торговых центров "Леруа Мерлен" в Московском регионе. "Проверка завершена. В ходе проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были, информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".