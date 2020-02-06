Службу онкоаудиторов создали в системе здравоохранения Москвы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Служба онкоаудиторов создана в системе столичного здравоохранения для контроля за правильностью назначения пациентам онкопрепаратов. Об этом в четверг на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В ближайшее время будет завершена реорганизация онкологической службы, в рамках которой онкодиспансеры станут подразделениями городских больниц. Таким образом, появится единая система ведения пациентов и выписки лекарств. Создана служба онкоаудиторов, которые проверяют правильность и обоснованность назначения препаратов", - написал мэр.

По его словам, в рамках создания онкологической сети оказания помощи в больницах онкологического профиля открываются современные патоморфологические лаборатории. Благодаря этому удается повышать качество проводимых исследований и, как следствие, лучше контролировать правильность назначения препаратов.

Ранее главный столичный онколог Игорь Хатьков сообщил ТАСС, что в настоящее время проводится набор в штат поликлиник онкокураторов, которые будут консультировать и направлять к нужным специалистам москвичей, а также оказывать им психологическую поддержку.