Единая система контроля за оборотом онкопрепаратов появится в Москве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Информационную систему для учета движения и списания всех дорогостоящих препаратов, в том числе и для онкобольных, создадут в Москве в этом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, власти города в течение последних лет проводят системную работу по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей, прежде всего, страдающих онкологическими заболеваниями. Также специалисты перешли на современные стандарты лечения наиболее распространенных видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств.

"В течение 2020 года будет завершено создание специальной информационной системы, которая обеспечит поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе онкологических. Информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам", - сказал Собянин.

Он отметил, что лучшим средством профилактики нарушений является полная прозрачность, а лучшими контролерами - сами пользователи услуг. Поэтому в электронной медицинской карте появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах. Каждый человек сможет узнать, какие препараты были выписаны ему по бесплатному рецепту и какими лекарствами его лечили в круглосуточном или дневном стационаре.

"С 1 июля 2020 года будет осуществляться обязательная маркировка штрихкодами всех лекарственных препаратов. Это позволит отслеживать происхождение каждой упаковки", - уточнил Собянин.

По словам мэра, многое уже было сделано. Например, удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%.