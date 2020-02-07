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В Московском регионе ожидаются ночные морозы до 18 градусов

При этом порывы северного и северо-западного ветра будут достигать 12-17 м/с
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Дневные морозы в Московском регионе достигнут в пятницу 12 градусов, а в ночь на субботу термометры покажут 18 градусов ниже нуля. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

В пятницу днем в Москве температура ожидается от минус 7 до минус 9 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до отметки минус 15 градусов.

"Небольшой снег. Местами метель, гололедица", - говорится в сообщении.

В Подмосковье дневная температура опустится до 12 градусов мороза, ночью - до 18 градусов мороза.

Порывы северного и северо-западного ветра могут достигать в пятницу днем 12-17 м/с, в ночь на субботу - 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в регионе до 18:00 мск пятницы, из-за гололедицы - до 12:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.

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