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День науки отметят в парке "Зарядье" в Москве

Бесплатные мероприятия будут проводить с 12:00 до 20:00

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. День науки отметят в парке "Зарядье" в Москве, сотрудники научно-познавательного центра "Заповедное посольство" подготовили программу для взрослых и детей - 8 февраля пройдут мастер-классы и лекции. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"День российской науки в "Зарядье" будет интересно посетить и детям, и взрослым. На познавательных мастер-классах мы ждем школьников старше семи лет и их родителей. Например, на занятии по экомониторингу можно будет узнать о том, что негативно влияет на окружающую среду, а также научиться брать пробы воды, воздуха и почвы. На мастер-классе по химии участников научат варить мыло и расскажут о его свойствах", - приводятся слова начальника управления научно-просветительских проектов парка "Зарядье" Елены Войцеховской.

Бесплатные мероприятия будут проводить с 12:00 до 20:00. Чтобы стать участником одного из них, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте парка. Так, например, детей приглашают на мастер-класс по слаймоведению. Слайм (лизун) - игрушка, изготовленная из вязкого желеобразного материала. Ее можно мять, резать, рвать, бросать о стену. На занятии ребятам расскажут о химическом составе слайма, о том, что такое неньютоновские жидкости и какое отношение они имеют к производству лизуна. Дети попробуют создать игрушку своими руками.

День науки также отметят на ВДНХ. На 11 площадках 8 и 9 февраля посетителей ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные технологиям, научным дисциплинам.

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Россия
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