ЦОДД Москвы поддержал увеличение штрафов за превышение скорости до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД), который ответственен за фото- и видеофиксацию нарушений ПДД в Москве, высказался в пользу новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и предложенных сумм штрафов за превышение скорости. Об этом сообщил в пятницу журналистам замглавы учреждения Артур Шахбазян, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мнение наше однозначно в пользу повышения штрафов. Штраф в 250 рублей за превышение скорости с учетом 50% скидки не является заградительной мерой, который и должен являться штраф за нарушение. Мы доносили эту позицию до департамента транспорта, транспортный комплекс, в свою очередь, доносил федеральным органам исполнительной власти то, что повышение штрафов необходимо. Это важный фактор, который влияет на показатели, которых мы можем добиться", - сказал он.

Шахбазян добавил, что ЦОДД ознакомился с проектом КоАП, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, и согласен с предложенными суммами штрафов. "Штраф в 5 тыс. это за превышение скорости не "конская" мера, если говорить про повышение скорости на 20-60 км/ч <...> Мне сложно представить водителя, который случайно превысил скорость на 60 км/ч, это прямая угроза безопасности жителей. Поэтому мы согласны с такими мерами, а мое личное мнение, - даже штраф 5 тыс. рублей за превышение скорости на 60 км/ч это мало", - считает замглавы учреждения.

Ранее ЦОДД сообщал, что в 2020 году в Москве планируется заменить более 800 муляжей камер на комплексы фото- и видеофиксации. Всего в столице действуют более 3 тыс. стационарных и передвижных камер.

Проект КоАП ранее был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документом, в частности, за превышение скорости на 20-40 км/ч предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 км/ч - до 4 тыс. рублей (сейчас от 1 тыс. до 1,5 тыс.), более 60 км/ч - 5 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей). Либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав на один год.

Документ подверг критике глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, указав, что он не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тыс. рублей непосильно для многих людей.