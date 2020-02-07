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Число ДТП с участием каршеринга в Москве выросло на 242% в 2019 году

Кроме того, на 80% увеличилось количество аварий с участием такси

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Количество ДТП с участием такси и автомобилей каршеринга по итогам 2019 года выросло на 80% и 242% соответственно по сравнению с 2018 годом. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян.

"По итогам 2019 года произошло 861 ДТП с детьми (+9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 1 тыс. 693 ДТП с такси (+80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), 421 ДТП с каршерингом (+242% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", - сказал он, отметив, что такие высокие показатели наблюдаются, в частности, потому что на один автомобиль такси и каршеринга приходится большее число поездок, чем на личном транспорте.

По словам Шахбазяна, для повышения безопасности дорожного движения в 2020 году намечен ряд мер. В частности, планируется установить не менее 100 новых светофоров, оборудовать столичные дороги более 350 островками безопасности для пешеходов, а также оснастить контрастным освещением не менее чем 250 пешеходных переходов. Также будет продолжена программа по строительству 100 новых и реконструкции существующих пешеходных переходов.

Теги
Россия
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