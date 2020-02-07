ЦОДД призвал водителей в Москве не превышать скорость из-за метели и гололедицы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Автомобилистам рекомендовали быть более внимательными на дорогах Москвы и не превышать скорость из-за метели и гололедицы. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что в пятницу в Москве до позднего вечера ожидается ветер с порывами до 17 м/с. Стоит быть внимательными, находясь рядом с деревьями и рекламными щитами.

"Плюс гололедица и метель, и в итоге - идеальные условия для ДТП. Сегодня как никогда нужны внимание, аккуратность, дистанция и адекватная скорость", - говорится в сообщении.