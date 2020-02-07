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Вильфанд: морозная и солнечная погода ожидается в Московском регионе в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России отметил, что такая температура характерна для первой декады февраля
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Солнце и мороз до 18 градусов в Московской области и до 15 градусов в Москве ожидаются в выходные дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наверное, для большинства москвичей это будут интересные выходные, поскольку температура будет характерной для первой декады февраля - морозная погода и солнце. Понижению температуры будет способствовать отсутствие облачного покрывала", - сказал он.

По словам Вильфанда, минимальная температура в ночь на 8 февраля составит в Москве 13-15 градусов мороза, а по области - до 18 градусов мороза. Днем в субботу в Москве прогнозируется 5-7 градусов мороза, а в воскресенье от 2 градуса мороза до 0 градусов.

"Кроме того, рекомендую подумать о лыжной прогулке. Наст будет очень хорошим", - отметил метеоролог.

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