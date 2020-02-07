Власти Москвы: новая схема выдачи онкопрепаратов не скажется на времени их ожидания

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новая система контроля за назначением онкопрепаратов не увеличит время ожидания лекарств для пациентов. Действия специалистов будут строго регламентироваться и не должны выходить за отведенные временные рамки, сообщил в пятницу журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что в системе здравоохранения Москвы будет создан городской онкологический консилиум. Также для контроля за правильностью назначения пациентам онкопрепаратов появится должность онкоаудиторов.

"Схема такая: онкосонсилиум назначает препарат на основании различных морфоонкологических анализов; далее врач назначает препарат в соответствии с этими решениями; онкоаудитор проверяет, сопоставляя решение консилиума, назначение врача и содержание выписанного рецепта. Затем этот рецепт реализуется. Этот процесс не увеличит длительность ожидания пациента, на пациенте это никак не скажется", - сказал Хрипун.

По его словам, действия специалистов и отведенное время на принятие решения специалистами будет строго регламентировано. "В течение какого времени должно быть принято решение консилиума, когда информацию получает лечащий врач-онколог <...> Параллельно с этим информацию рассматривает онкоаудитор. Больной получается препарат быстро и в полной мере", - добавил руководитель департамента.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города в течение последних лет проводят системную работу по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей, прежде всего, страдающих онкологическими заболеваниями. По его словам, в столице готовятся запустить собственную информационную систему для учета движения и списания всех дорогостоящих препаратов, в том числе и для онкобольных.

С 1 июля 2020 года будет осуществляться обязательная маркировка штрихкодами всех лекарственных препаратов, что позволит отслеживать происхождение каждой упаковки. Также москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам, а в будущем у них появится возможность видеть препараты, которые им назначены и которыми их лечили в стационаре.