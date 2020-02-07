Более 2 тыс. собак и 800 кошек забрали москвичи из муниципальных приютов в 2019 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы забрали свыше 2,3 тыс. собак и 800 кошек из муниципальных приютов для животных в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Всего на территории столицы на сегодняшний день работают 13 муниципальных приютов для безнадзорных животных, там находится более 16 тыс. собак и более 1,1 тыс. кошек.

"Мы очень благодарны работникам этих приютов и волонтерам, благодаря деятельности которых только за прошлый год отдали в добрые руки москвичей 2 тыс. 330 собак и 828 кошек", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ГБУ "Доринвест" Виктора Дьяконова.

Он уточнил, что по сравнению с 2018 годом москвичи стали чаще забирать животных из приютов. Годом ранее новый дом обрели на 210 собак и 167 кошек меньше.

Как добавили в департаменте ЖКХ Москвы, всего за последние пять лет из столичных приютов забрали более 12 тыс. собак и более 3,5 тыс. кошек. Два приюта находятся в ведении департамента: "Зоорассвет" (ул. Рассветная аллея, 10) и "Зеленоград" (Фирсановское шоссе, вл. 5А).

"Москвичи всегда могут присоединиться к волонтерам или сделать доброе дело и забрать домой нового питомца", - отмечается в материале.