Московские школьники отправятся в экспедицию на Северный полюс в апреле 2020 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московские школьники от 16 до 18 лет, которые пройдут конкурсный отбор образовательного проекта "Большая арктическая экспедиция - 2020", отправятся в экспедицию на Северный полюс в апреле 2020 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице стартовал образовательный проект "Большая арктическая экспедиция - 2020", в рамках которого школьников ждут онлайн-викторины, конкурсы, уроки полярников, тематические занятия в "Московской электронной школе", а также диктант по отрывку из романа Вениамина Каверина "Два капитана". Главным событием проекта станет экспедиция в Арктику, которая будет сформирована из двух отрядов школьников: научный "Барнео", который вместе с российскими учеными проведет исследования на одноименной дрейфующей станции, и спортивный отряд "Полюс", который вместе с известным полярником Матвеем Шпаро преодолеет около 100 км на лыжах до Северного полюса", - говорится в сообщении.

Кандидаты, претендующие на включение в отряд "Барнео", должны представить проект или провести исследование в рамках городского конкурса "Арктика" на фестивале "Бережем планету вместе". А тем, кто хочет попасть в отряд "Полюс", нужно иметь официально подтвержденный походный и лыжный опыт.

В каждый отряд будет отобрано по 40 школьников, для них организуют учебно-тренировочные сборы. Сборы для отряда "Барнео" пройдут в подмосковной Рузе, где ребятам предстоит поучаствовать в научной конференции, а сборы отряда "Полюс" состоятся в Карелии. Там школьники примут участие в спортивном лыжном походе.

Чтобы попасть в состав экспедиции, учащимся московских школ от 16 до 18 лет необходимо зарегистрироваться на портале городского методического центра и принять участие в онлайн-викторине "Арктический диктант - 2020".