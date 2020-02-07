Учебный центр "Мои Документы" в Москве отметил юбилей

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Учебный центр "Мои документы" в Москве отмечает пятый день рождения. Поздравить коллег и провести этот день вместе со специалистами из подразделений, расположенных во всех округах столицы, пришли более сотни человек. Корреспондент ТАСС пообщался с тренерами учебного центра, посетил образовательные тренинги и узнал секреты успеха команды.

"Я была обычным специалистом, который работает в окне с горожанами. За шесть лет мне удалось вырасти и стать настоящим профессионалом своего дела, чем я безумно горжусь. Безусловно, без поддержки моих коллег и прохождения тренингов такого бы не было. Для меня такой формат обучения пять лет назад был в новинку, но сейчас я понимаю, что он необходим каждому сотруднику", - рассказала ТАСС исполняющий обязанности заместителя руководителя центра госуслуг района Новокосино Татьяна Мазаева, которая пришла работать в эту сферу шесть лет назад.

Праздник везде

В рамках празднования пятого Дня рождения на ВДНХ для всех сотрудников подготовили особую программу. В начале мероприятия каждый дивизион поздравил учебный центр с этой значимой и датой, а также показал свои музыкальные и творческие номера.

Кроме музыкальной составляющей праздника, во Дворце также проходила и образовательная программа. На первом и втором этажах тренеры проводили мастер-классы по ключевым направлениям: "Ораторское мастерство", "Публичные выступления" и "Командообразование". В перерыве между мастер-классами корреспондент побеседовал с главным специалистом-тренером учебного центра "Мои Документы" Екатериной Пичугиной.

"Я работаю тренером уже два года. И каждый раз ответственно подхожу к каждому тренингу, готовлюсь, читаю дополнительную литературу. Кроме того, залогом успешного тренинга является хорошее эмоциональное состояние", - рассказала ТАСС Пичугина.

По словам специалиста, за два года работы в этой должности она смогла вырасти профессионально и теперь с легкостью проводит тренинги всех уровней сложности и длительности.

Развитие центра

Учебный центр открылся в 2015 году в центре госуслуг района Строгино, а в декабре 2018 года филиал учебного центра появился в здании Дворца госуслуг на ВДНХ. Самыми первыми тренерами были психолог и два наиболее опытных сотрудника столичных центров госуслуг. Преподавательский штат насчитывает 11 специалистов в сфере предоставления госуслуг и 10 тренеров в области искреннего сервиса.

"Нами разработано более 60 очных и свыше 190 дистанционных программ повышения квалификации. В 2019 году мы впервые провели открытые тренинги по актуальным темам "Управление стрессом", "Как все успевать в большом городе", "Публичные выступления" и "Ораторское искусство" для жителей города", - рассказала ТАСС руководитель учебного центра "Мои Документы" Наталья Чистякова.

Она добавила, что подготовка сотрудников играет важную роль в развитии офисов "Мои Документов", так как это одновременно фундамент и самообучающая среда для качественного предоставления государственных услуг, которая позволяет раскрыть потенциал сотрудников.

"Во время наших встреч участники тренингов проигрывают кейсы, ставя себя на место администратора и посетителей с самыми разными житейскими вопросами и эмоциональным настроем", - пояснила Чистякова.

Ежедневно каждый специалист центра госуслуг не просто оказывает государственные услуги, но и вникает в проблемы жителей, старается решить вопрос заявителя, даже если он выходит за рамки его должностных обязанностей.

Знаки отличия

Центры "Мои Документы" развиваются в направлении клиентоориентированности, что привело к появлению уникальной должности - администратор по искреннему сервису. Он первым встречает посетителей, помогает разобраться с возникшим вопросом, проверяет комплект документов и выдает талон электронной очереди.

Администраторы нестандартно подходят к своей работе: играют с ребенком в детском уголке, пока родители получают госуслугу, помогают установить мобильное приложение, вызывают такси, помогают сделать красивое фото на документ, хранят забытые вещи заявителей и многое другое. Учебный центр помогает раскрыть потенциал каждого специалиста и учит их относиться к посетителям, как к самому себе.