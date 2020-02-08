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Акция по бесплатному онкоскринингу стартует в учреждениях здравоохранения Москвы

Жители столицы смогут пройти бесплатную диагностику по выходным

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Москвичи с сегодняшнего дня и до конца месяца по выходным могут пройти бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний. Мероприятия приурочены ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время. Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление. Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия, в том числе акцию правительства Москвы на ранее выявление шести распространенных видов рака. Бесплатный онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы", - приводятся на сайте слова Раковой.

По ее словам, пройти обследование на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника москвичи смогут в 50 городских поликлиниках, а провериться на наличие рака кожи можно будет в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения и его 15 филиалах. С полным списком всех медицинских учреждений, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Как отметила Ракова, для удобства участников акция проводится в выходные дни. Так, в поликлиниках горожан ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. По субботам врачи будут принимать с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям - с 09:00 до 16:00. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 09:00 до 16:00. В поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи. Чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, необходимо предварительно записаться.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цели - повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.

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