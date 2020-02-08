Вильфанд: в Москве в течение рабочей недели будет "мрачноватая оттепель"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Оттепель и мрачноватая погода ожидают москвичей в течение новой рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К вечеру воскресенья температура повысится до нуля - минус двух градусов, такой же останется и в ночь на 10 февраля. В понедельник - уже оттепель, и дальше в течение всей рабочей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса. Такая мрачноватая погода будет, особенно начиная со вторника", - сообщил он.

По словам Вильфанда, существенных осадков в этот период не прогнозируется.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в столице ожидается нуль градусов - два градуса тепла, во вторник и среду - от минус двух до плюс трех градусов, в четверг - до пяти градусов тепла.