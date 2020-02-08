Московские музеи представят специальную программу ко дню памяти Пушкина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Музеи Москвы проведут тематические мероприятия 9 и 10 февраля по случаю дня памяти А. С. Пушкина, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"10 февраля - годовщина со дня гибели А. С. Пушкина. В честь памятной даты столичные музеи подготовили специальную программу. Гости смогут увидеть портреты поэта, выполненные художниками XX-XXI веков, а также услышать песни областей России, в которых бывал классик русской литературы", - говорится в сообщении.

В частности, 9 февраля в Доме-музее Василия Львовича Пушкина, дяди поэта, откроется выставка "Мой портрет", на которой будут представлены портреты Александра Пушкина, выполненные такими художниками, как Николай Ульянов, Василий Шухаев, Константин Рудаков, Александр Тышлер. Многие из них были иллюстраторами книг поэта. Выставка будет работать до 10 мая.

А в Школе акварели Сергея Андрияки 9 февраля состоится концерт "Наш Пушкин", на котором можно будет услышать песни разных областей России, в которых бывал поэт. Также посетителям покажут фрагменты народных обрядов, которые упоминались в пушкинских произведениях. Кроме того, в программе заявлен музыкальный спектакль, созданный по мотивам произведений "Сказка о рыбаке и рыбке" и "Сказка о попе и работнике его Балде".

Также 10 февраля будут работать постоянные экспозиции и действующие выставки Государственного музея А. С. Пушкина и его филиалов: Мемориальной квартиры А. С. Пушкина, Мемориальной квартиры Андрея Белого, Дома-музея В. Л. Пушкина, Дома-музея И. С. Тургенева и выставочных залов на Арбате. Вход свободный. В учреждениях для гостей проведут обзорные экскурсии по экспозициям и фондовым коллекциям. А в 14:45 мск 10 февраля - в момент, когда перестало биться сердце поэта - в Государственном музее Пушкина его память почтут минутой молчания.