Подготовка территории для продления метро до Гольяново в Москве начнется в 2020 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Строители приступят к подготовке территории для продления Арбатско-Покровской линии московского метро до района Гольяново в 2020 году. Строительство самого участка запланировано на 2021 год, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее власти Москвы сообщали, что строительство метро до Гольянова может начаться в 2022-2023 годах.

"Продление метро до района Гольяново находится на этапе проработки проектных решений. В течение 2020 года проектные работы завершим, на стройку, думаю, выйдем в 2021 году. Подготовительные работы постараемся начать уже в этом году, это работы, связанные с переносом подземных коммуникаций, которые находятся в пятне застройки данной станции. Это стандартные работы, потому что 20% времени у нас уходит на освобождение территории будущих станций метро", - сказал он.

По словам Бочкарева, трассировка продления ветки и место конечной станции "Гольяново" утверждены, средства на это выделены. Предполагается, что новая станция разгрузит Щелковское шоссе и действующую станцию метро "Щелковская", а также обеспечит быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново.

Движение по первому участку Арбатско-Покровской линии было открыто 13 марта 1938 года между станциями "Площадь Революции" и "Курская". После "Площади Революции" поезда следовали к Киевскому вокзалу по участку, который в настоящее время является частью Филевской линии.