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Более 30 садов появятся летом на фестивале "Цветочный джем" в Москве

Авторами проектов стали ландшафтные архитекторы и дизайнеры из 10 стран

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 30 выставочных садов от дизайнеров из 10 стран появятся летом в Москве. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", имена финалистов фестиваля "Цветочный джем 2020" были объявлены в субботу на Второй конференции открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна правительства Москвы "Цветочный Джем".

"В финал конкурса вышел 31 проект выставочных садов, авторами которых стали ландшафтные архитекторы и дизайнеры, представляющие разные традиции. Финалисты из России, Великобритании, Италии, Финляндии, Польши, Словакии, КНР, Уругвая, Казахстана и Грузии поборются за звание лучших из лучших в пяти номинациях: "Большие выставочные сады", "Средние выставочные сады", "Малые выставочные сады", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов". Конкурс "Цветочный Джем" и одноименный фестиваль проходят в Москве уже в четвертый раз, и за это время они вошли в число крупнейших международных форумов садового искусства", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

В прошлом году в финал конкурса вышли работы авторов из 12 стран мира, включая Италию, Словакию, Грузию, Эфиопию, Францию, Украину, Казахстан.

Одним их главных условий нынешнего конкурса стало требование к ландшафтным дизайнерам представить максимальное разнообразие растений. "Все они не только украсят наш город, но и будут поднимать настроение москвичам и туристам. В теплый сезон в столице появятся новые центры притяжения, где хочет остановиться, отдохнуть, пообщаться с друзьями, или просто почитать, или послушать музыку", - сказали в пресс-службе.

Работы, прошедшие в финал, ждет следующий этап: авторы вместе с опытными наставниками будут работать над тем, чтобы все проекты стали не только оригинальными и привлекательными выставочными садами, но и создавали пространства, которые улучшают городскую среду.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль впервые прошли в Москве в 2017 году в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В 2019 году на создание конкурсных садов, украшавших Москву с июня до конца сентября, ушло более 200 тыс. живых растений, а суммарная площадь ландшафтных проектов превысила 7 тыс. кв. м. С 22 августа по 8 сентября в рамках "Цветочного джема" была организована культурная программа: спектакли, концерты, мюзиклы, мастер-классы, лекции и экскурсии. Фестивальные площадки посетили около 7,7 млн москвичей и туристов. Фестиваль "Цветочный Джем" стал вторым по посещаемости московским фестивалем после "Путешествия в Рождество".

Теги
Россия
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