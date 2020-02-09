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Собянин: столичный инновационный кластер объединит около 5 тыс. предприятий до конца года

Мэр Москвы отметил, что в городе создается система взаимодействия между высшими учебными заведениями и предприятиями: работодатели будут участвовать в создании учебных программ и принимать экзамены

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Московский инновационный кластер объединит около 5 тыс. предприятий до конца 2020 года. Это та платформа, где можно обмениваться знаниями, умениями, компетенциями, патентами и так далее. Об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"По указу президента в городе создали Московской инновационный кластер, куда вобрали научные площадки Академии Наук, прикладные институты, инновационные копании. Создали такую платформу, где можно обмениваться знаниями, умениями, компетенциями, патентами и далее. Думаю, что до конца года кластер вберет в себя около 5 тыс. предприятий", - сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве создается система взаимодействия между высшими учебными заведениями и предприятиями. Работодатели будут участвовать в создании учебных программ и принимать экзамены."Мы продиагностировали знания студентов, провели теоретическую и практическую часть, и те, кто прошел это сито, уже сегодня получили контракты с ведущими предприятиями на работу. Такую цепочку надо выстраивать на региональном уровне, а потом и на федеральном", - отметил Собянин.

Мэр Москвы также затронул тему детских технопарков. "Детские технопарки - это еще один шаг в интеграцию Вузов и школ. Взрослым специалистам интересно заниматься с ребятами, они [дети] могут реально выбрать будущую профессию", - отметил градоначальник.

Первый детский технопарк в Москве открыли в 2016 году в технопарке "Мосгормаш". Сегодня сеть детских технопарков насчитывает уже 18 площадок, действующих на базе ведущих московских университетов и научных центров. В планах на этот год открытие еще двух технопарков - в сфере транспорта и промышленного дизайна и в сфере реверсивного инжиниринга и комплексной безопасности.

Собянин подчеркнул, что в Москве создали десятки многопрофильных баз- инженерных, медицинских, научных, кадетских классов, для того, чтобы ребята понимали, куда они идут. В масштабной программе интеграции вузов и школ уже приняли участие 109 вузов, 70 ведущих предприятий.

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