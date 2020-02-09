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Столичные центры госуслуг организуют тематические мастер-классы и семинары

Все занятия будут бесплатными, необходима предварительная регистрация

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Семинары и мастер-классы пройдут с 10 по 16 февраля в столичных офисах "Мои документы", сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"В центрах госуслуг "Мои документы" посетители узнают, как достигать поставленных целей, получать услуги не выходя из дома, научатся мастерить поделки, пройдут мастер-класс "Мишка. Кедр. Шишка" по посадке кедровых орешков, на котором участников научат ухаживать за саженцами сибирского кедра, а также покажут, как заполнять документацию для контрагентов и выставлять товарную накладную", - говорится в сообщении.

Так, 10 февраля в центре госуслуг "Мои документы" района Тропарево-Никулино состоится мастер-класс "Кедровая тропа", 11 февраля во флагманском офисе "Мои документы" в ЦАО пройдет семинар "Принципы постановки и достижения целей: как получить то, что хочешь в жизни и бизнесе".

Во флагманском офисе ЮЗАО готовят семинар "Эффективное управление экономикой бизнеса". 12 февраля центр "Мои документы" в ЦАО приглашает предпринимателей на серию семинаров цикла "Центр красоты и здоровья: как преуспеть в этом бизнесе?", 13 февраля в центре госуслуг в районе Матушкино проведут мастер-класс по открыткам к 23 февраля.

Подробнее о запланированных мероприятиях можно узнать на портале mos.ru. Занятия бесплатные по предварительной регистрации.

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