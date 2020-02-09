В московском метро в продажу поступили карты "Тройка" с изображением Исторического музея

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустил специальную карту "Тройка" к 148-летию со дня основания Государственного исторического музея. Тематический проездной появился в продаже 9 февраля в кассах всех центральных станций метро, включая станции Кольцевой линии, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Тираж карты составил 10 тыс. экземпляров. На лицевой стороне карты изображено величественное здание крупнейшего национального исторического музея России", - сказал собеседник агентства.

Выпуск тематических карт "Тройка", дизайн которых посвящен разным знаковым событиям, стал традицией. Также, кроме привычных карт, Московский метрополитен выпускает альтернативные носители с функционалом карты "Тройка": силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки. Их можно приобрести в сувенирных магазинах метрополитена, а также на стойках "Живое общение", где есть витрины с сувенирной продукцией метро.

Государственный исторический музей в Москве 9 февраля отмечает 148-й день рождения. Это один из крупнейших в мире и самый большой в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. В фондах музея - более 5 млн экспонатов.