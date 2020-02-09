Москва впервые представила свой стенд на World Urban Forum под эгидой ООН в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 9 февраля. /ТАСС/. Представители Стройкомплекса Москвы впервые открыли стенд города на 10-м World Urban Forum, который проходит с 9 по 13 февраля под эгидой ООН в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

"Мы впервые участвуем в форуме и хотим поделиться достижениями Москвы в части урбанизации и устойчивого развития. [Планируем] услышать, что есть лучшего в мире и у вас в Абу-Даби, чтобы воплощать эти идеи в жизнь и чтобы жителям Москвы и гостям приезжать в Москву стало еще лучше", - представил стенд Левкин, который открыл деловую зоны Москвы вместе с руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергеем Череминым.

Они показали ряд интерактивных объектов заместителю генерального секретаря ООН, руководителю программы ООН-Хабитат Маймуне Мохд Шариф и главе департамента городского управления и транспорта Абу-Даби Фалаху Мухаммеду Аль Абаби.

Организаторам мероприятия, в частности, была представлена интерактивная стена, которая позволяет в 3d-объеме перемещать объекты и показывать все, что делается и будет делаться в Москве. Представители ООН и властей Абу-Даби смогли увидеть развитие метро и планы строительства на интерактивной панели ключевого застройщика метро "Мосинжпроект" (принадлежит правительству Москвы).

Представители власти столицы также продемонстрировали макет города в районе "Москва-Сити", включая проектируемую башню One Tower, которую город будет строить самостоятельно усилиями "Мосинжпроекта" и которая станет самой высокой в рамках Сити. "Территория, которая получила развитие, десятки гектар, бывшая промышленная территория. Стеклянные башни, которые вы видите, имеют более 3 млн кв. м площадей", - отметил Левкин.

В целом на стенде Москвы представлены масштабные проекты по развитию транспортной системы, реновации жилищного фонда, реорганизации промышленных зон, развитию спортивных кластеров, парков и общественных пространств.

World Urban Forum

Делегация правительства Москвы также примет участие в основной деловой программе World Urban Forum. В партнерстве с Московским урбанистическим форумом пройдет специальное мероприятие под названием "Устойчивая трансформация мегаполисов. Опыт Москвы", посвященное инструментам и проектам, которые доступны городам, нацеленным на решение задач устойчивого развития путем повышения качества жизни горожан.

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году.