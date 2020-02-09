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В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

Согласно данным ФГУП "Радон", радиационный фон в столице не превышает норму

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, радиационный фон в городе не превышает норму.

"Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности. По данным ФГУП "Радон", радиационный фон в Москве не превышает норму", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал "Подъем" сообщил, что датчик ФГУП "Радон" зафиксировал резкий скачок радиации в Москве в несколько раз.

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Россия
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