Ветреная погода и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 10 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Ветреная и облачная погода с плюсовой температурой и гололедицей ожидает москвичей в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет преимущественно без осадков, местами возможна гололедица, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла.

В ночь на вторник она может опуститься до минус 2 градусов. Ночью синоптики прогнозируют снег. Ожидается ветер юго-западного направления скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до нуля, ночью в области может похолодать до минус 5 градусов.

В связи с гололедицей и порывистым ветром до 20 м/с синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе с вечера воскресенья до вторника.