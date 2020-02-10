{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве восстановлено

Его ограничивали из-за ДТП

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Движение по Лефортовскому тоннелю в столице полностью восстановлено, сообщается в понедельник в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

"Сегодня утром в Лефортовском тоннеле произошло ДТП. В связи с этим движение транспорта было временно ограничено. Сейчас проезжая часть свободна, движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле было полностью перекрыто из-за столкновения трех автомобилей, в результате которого пострадал один человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Автобус и легковушка столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
В результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС