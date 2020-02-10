Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве восстановлено

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Движение по Лефортовскому тоннелю в столице полностью восстановлено, сообщается в понедельник в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

"Сегодня утром в Лефортовском тоннеле произошло ДТП. В связи с этим движение транспорта было временно ограничено. Сейчас проезжая часть свободна, движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта в Лефортовском тоннеле было полностью перекрыто из-за столкновения трех автомобилей, в результате которого пострадал один человек.