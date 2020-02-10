Памятник Минину и Пожарскому отреставрируют за 58 млн рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Окончательная стоимость реставрации памятника Минину и Пожарскому составит более 58 млн рублей, сообщил ТАСС директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Ранее стоимость работ оценивалась в 46 млн рублей.

"Разработка проекта завершена. Более того, он уже прошел согласование в Росэкспертизе. Определена итоговая стоимость - чуть больше 58 млн рублей", - рассказал Левыкин.

Он напомнил, что около 16 млн рублей было собрано с помощью краудфандинга. Памятник был воздвигнут 200 лет назад на народные средства, поэтому сбор пожертвований на его реставрацию также стал возможностью любому желающему стать сопричастным к сохранению монумента.

"И надеемся, что, по предложению [помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества] Владимира Ростиславовича Мединского, которое прозвучало на оргкомитете, нашим партнером будет РВИО. Мы отправим им все материалы и документы", - добавил собеседник агентства. В конце марта 2019 года Мединский говорил, что РВИО выделит недостающие средства на реставрацию.

Начать реставрацию планируется после 9 мая. "Как мы уже говорили, вывозить памятник с Красной площади не будут, над ним построят специальный павильон. При этом работы будут проводиться одновременно и над постаментом, и на памятнике, что, несомненно, ускорит их выполнение", - отметил Левыкин.

Ранее начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга ГИМ Мария Лемигова сообщала, что реставрацию памятника планируется закончить в 2022 году, когда ГИМ будет отмечать 150-летие.

О памятнике

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Скульптурная группа из двух фигур и круглого щита была отлита 5 августа 1816 года в литейной мастерской Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Скульптуры высотой 4,5 метра были выполнены по уникальной для того времени технологии плавки из восковой модели за один прием.

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля 1818 года при участии императора Александра I и членов императорской семьи. Сначала монумент установили на Красной площади напротив Верхних торговых рядов. В 1931 году памятник, ставший помехой для демонстраций и парадов, передвинули к Покровскому собору (храму Василия Блаженного), где он сейчас и находится.