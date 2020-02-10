Исторический музей покажет к 75-летию Победы выставку о военных медработниках

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей покажет в 2020 году к 75-летию Победы выставку "Солдаты в белых халатах", посвященную военным медработникам, сообщил ТАСС директор музея Алексей Левыкин.

"Одной из самых значимых для нас выставок 2020 года будет выставка "Солдаты в белых халатах", посвященная военным медработникам. Не секрет, что войну выиграли раненые. Благодаря труду советских врачей более 72% раненых были возвращены в строй, что дало армии огромное число обстрелянных опытных солдат и офицеров", - сказал Левыкин.

Выставка, которая откроется 8 апреля, расскажет о подвиге санитаров, сестер, врачей, самоотверженно выполнявших свой долг, - подвиге "солдат в белых халатах", по словам одного из выдающихся хирургов, академика Академии медицинских наук Владимира Кованова, работавшего армейским хирургом в годы войны. "И это тема, на которую, к сожалению, не очень часто обращают внимание в музейной и выставочной деятельности", - отметил директор музея.

Экспозиция объединит материалы из фондов ГИМ, медицинских музеев и частных собраний (в том числе семей потомственных врачей), большинство из которых экспонируется впервые. Посетители увидят фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, окна ТАСС, отпечатки с редких негативов военного времени, а также документальные материалы, предметы медицинского назначения и редкие знаки из фондов отдела нумизматики. Выставку дополнят мультимедийные материалы.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.