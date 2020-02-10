{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Исторический музей покажет к 75-летию Победы выставку о военных медработниках

Экспозиция объединит материалы из фондов ГИМ, медицинских музеев и частных собраний

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Государственный исторический музей покажет в 2020 году к 75-летию Победы выставку "Солдаты в белых халатах", посвященную военным медработникам, сообщил ТАСС директор музея Алексей Левыкин.

"Одной из самых значимых для нас выставок 2020 года будет выставка "Солдаты в белых халатах", посвященная военным медработникам. Не секрет, что войну выиграли раненые. Благодаря труду советских врачей более 72% раненых были возвращены в строй, что дало армии огромное число обстрелянных опытных солдат и офицеров", - сказал Левыкин.

Выставка, которая откроется 8 апреля, расскажет о подвиге санитаров, сестер, врачей, самоотверженно выполнявших свой долг, - подвиге "солдат в белых халатах", по словам одного из выдающихся хирургов, академика Академии медицинских наук Владимира Кованова, работавшего армейским хирургом в годы войны. "И это тема, на которую, к сожалению, не очень часто обращают внимание в музейной и выставочной деятельности", - отметил директор музея.

Экспозиция объединит материалы из фондов ГИМ, медицинских музеев и частных собраний (в том числе семей потомственных врачей), большинство из которых экспонируется впервые. Посетители увидят фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, окна ТАСС, отпечатки с редких негативов военного времени, а также документальные материалы, предметы медицинского назначения и редкие знаки из фондов отдела нумизматики. Выставку дополнят мультимедийные материалы.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Памятник Минину и Пожарскому отреставрируют за 58 млн рублей
Работы планируется начать после 9 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС