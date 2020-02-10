Новый экскурсионный маршрут разработали в Москве к 130-летию Бориса Пастернака

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Новый экскурсионный маршрут, который разработали к 130-летию со дня рождения Бориса Пастернака появился на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы. "Портал "Узнай Москву" продолжает знакомить с местами и достопримечательностями, связанными с жизнью и творчеством известных людей. Новый онлайн-гид посвящен поэту, прозаику и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку. Маршрут разработали к 130-летию со дня его рождения", - говорится в сообщении/

Как отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл, слова которого приводятся в материале, экскурсия по Москве Пастернака займет около двух часов. Маршрут протяженностью 11 км включает восемь мест в центре города.

Прогулка начинается от дома Веденеева на пересечении Оружейного переулка и 2-й Тверской-Ямской улицы, где родился знаменитый литератор. Далее маршрут пройдет мимо Политехнического музея. Последняя точка экскурсии - Нескучный сад, которому в 1917 году Пастернак посвятил стихотворение.

"Мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака проходят по всей Москве. В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на ВДНХ 10 февраля состоится творческий вечер, а 14 февраля центр славянской письменности "Слово" приглашает на мастер-класс по стихосложению. Для участия необходима регистрация. Лекции, литературные гостиные и вечера подготовили также в столичных библиотеках, они пройдут с 11 по 25 февраля", - добавляется в материале.

Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в творческой семье. Первые свои стихи он опубликовал в 23 года, а через 45 лет, в 1958 году, получил Нобелевскую премию за роман "Доктор Живаго", но был вынужден оказаться от нее из-за давления со стороны властей. Писатель скончался 30 мая 1960 года. Творческое наследие Пастернака включает прозу, стихи, переводы, письма и статьи о литературе. В 2005 году вышло первое полное собрание сочинений Пастернака в 11 томах.

О проекте

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по достопримечательностям столицы содержит описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 635 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах.

В декабре прошлого года на сайте и в приложении появились 12 онлайн-квестов по музеям. Первый квест - для Государственного биологического музея - включает 10 вопросов об истории усадьбы, в которой располагается музей, и об основных экспонатах. К проекту также присоединились Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-театр "Булгаковский дом" и другие площадки.

