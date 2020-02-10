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Конкурсы и мастер-классы подготовили для влюбленных в 12 парках Москвы к 14 февраля

Посетить большую часть мероприятий можно бесплатно и без регистрации

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уроки парного фигурного катания, фотоконкурсы для влюбленных и другие праздничные мероприятия пройдут в 12 парках Москвы в честь Дня всех влюбленных 14 февраля. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Насладиться романтической музыкой, выиграть фотоконкурс на лучшую пару, сделать подарок для своих любимых и многое другое горожане смогут 14 февраля. Специальную программу ко Дню всех влюбленных подготовили 12 парков департамента культуры города Москвы. Посетить большую часть мероприятий можно бесплатно и без регистрации", - говорится в сообщении. Все мероприятия на льду бесплатные, для их посещения необходимо лишь приобрести билеты на каток. Стоимость можно узнать на сайтах парков.

В Парке Горького 14 февраля на катке "Восход" проведут два бесплатных мастер-класса по парному фигурному катанию. Первым 20 участникам подарят теплые варежки. Кроме того, посетители катка, которые пришли со своей половинкой, смогут принять участие в конкурсах и выиграть ценные призы - наушники, укулеле или гитару.

В усадьбе Воронцово День всех влюбленных совместят с Международным днем книгодарения. В рамках акции москвичам необходимо до 14 февраля принести книгу, вложив в нее любовное письмо или пожелание, и оставить в администрации Воронцовского парка. На катке "Электронный лед" в Таганском парке также будут звучать романтические песни. А в саду "Эрмитаж" у посетителей "JAZZкатка" появится возможность бесплатно сделать профессиональные фотографии со своим любимым человеком и забрать их с собой на память.

"Оригинальную валентинку в технике скрапбукинг предложат сделать в Бабушкинском парке. Бесплатный мастер-класс для всех желающих проведут в центре творчества и досуга. Начало мероприятия в 17:00. А в ландшафтном парке "Митино" можно будет смастерить для своей второй половинки деревянную шкатулку и расписать ее", - говорится в материале.

14 февраля в городе пройдут десятки мероприятий, посвященных Дню всех влюбленных. Так, посетители ВДНХ в этот день смогут побывать на быстрых свиданиях, увидеть театральную постановку и многое другое. До 16 февраля гостей ждет "Москвариум", где проходит научно-развлекательный фестиваль под названием "Влюбленные в океан". Признаться в любви своей второй половинке на весь город москвичи смогут, приняв участие в онлайн-марафоне "Москва признаний". Цифровая валентинка будет транслироваться с большого медиаэкрана 14 февраля.

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Россия
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