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Детские технопарки на базе МИИТ и в РГСУ планируют отрыть в Москве в 2020 году

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на портале "Активный гражданин" москвичи предлагают дать школьникам больше возможностей попробовать себя в IT, медицинских и биотехнологиях и креативной индустрии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Детские технопарки на базе Российского университета транспорта (МИИТ) и в Российском государственном социальном университете (РГСУ) планируется открыть в 2020 году в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"В 2020 году планируем открыть еще два детских технопарка - на базе Российского университета транспорта (МИИТа) и в Российском государственном социальном университете (РГСУ)", - написал Собянин.

Он напомнил, что 7 февраля в Москве открылся 18-й детский технопарк "Менделеев Центр". В историческом здании Российского химико-технологического университета на Миусской площади школьники будут изучать химию, фотонику, материалы и программирование в среде виртуальной реальности.

"Получить больше знаний о мире современных профессий, выбрать дело по душе, еще в школьные годы овладеть первыми специальными знаниями и подготовиться к поступлению в вуз свой мечты - такая возможность должна быть у каждого московского школьника", - подчеркнул он.

Собянин также отметил, что на портале "Активный гражданин" жители города высказали мнение, каких технопарков не хватает в Москве. По его словам, москвичи предлагают дать школьникам больше возможностей попробовать себя в IT, медицинских технологиях, технологиях VR/AR, биотехнологиях и креативной индустрии.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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