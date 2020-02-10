Инвестиции в Новую Москву к 2035 году могут достигнуть €150 млрд

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 10 февраля. /ТАСС/. Вложения в строительство объектов и инфраструктуры Новой Москвы с момента присоединения территорий в 2012 году могут достичь €150 млрд к 2035 году. Такую оценку представил в понедельник руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в рамках 10-го World Urban Forum, который проходит под эгидой ООН в Абу-Даби (ОАЭ).

"Изначально, когда Новая Москва присоединялась в 2012 году, мы считали, что к 2035 году инвестиции достигнут €100 млрд. Но сейчас эта цифра уже прогнозируется существенно больше: если учитывать инфляцию и увеличение стоимости рубля, то к 2035 году эта цифра может достичь и €150 млрд. Мы считаем [эти показатели] в ценах формирования инвестиционной программы и пакета по Новой Москве", - рассказал Жидкин.

По его словам, в 2012-2019 годах в развитие присоединенных территорий Москвы было вложено около €24 млрд, в том числе примерно треть со стороны бюджета города. "Традиционно [в мировой практике] $1 вложений государства привлекает $1,5 инвестиций. Мы рассчитываем <...> привлечь $5 инвестиций внебюджетных (на $1 вложений города - прим. ТАСС)", - отметил глава департамента.

Пока это соотношение существенно меньше. Как считает Жидкин, на текущем этапе потребуется создать инфраструктуру, чтобы потом обеспечить интерес инвесторов. "Поэтому на начальном этапе первые 10 лет город будет больше вкладывать. Потом это соотношение будет смещаться в сторону создания жилых и коммерческих объектов", - заключил он. Потребуется строить дороги, метро, железнодорожные ветки, объекты спорта, рекреации, культуры.

Сейчас по территории Новой Москвы частично введены или строятся четыре ветки метро, при этом восемь станций построено. Предполагается за ближайшие четыре года вдвое увеличить финансирование всех видов общественного транспорта. За семь лет создано около 170 тыс. рабочих мест - теперь их втрое больше, чем на момент присоединения. Предполагается, что за три года появится еще 100 тыс. рабочих мест.

За 2012-2019 годы существования новых территорий столицы в составе города было построено 18,5 млн кв. м, включая 13,3 млн кв. м жилья. За ближайшие три года, ранее обозначил Жидкин, появится еще 8,5 млн кв. м, включая 5,5 млн кв. м жилья. При этом он считает, что девелоперы все больше будут заинтересованы в строительстве не только жилья, но и коммерческой недвижимости, создании новых рабочих мест. Такая практика уже начата рядом компаний.

World Urban Forum

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва принимает участие в мероприятии впервые.