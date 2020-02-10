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В Москве изменили схему движения на улице Льва Яшина

Предполагается, что это позволит сделать проезд по улице более безопасным, сохранив максимально возможное количество парковочных мест

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Схема движения на юго-востоке Москвы изменена - улица Льва Яшина стала односторонней. Проехать по ней можно теперь в направлении от улицы Ухтомского Ополчения к проспекту Защитников Москвы, сообщается в понедельник на портале столичного транспорта.

"Улица Льва Яшина стала односторонней. Изменение схемы движения на юго-западе столицы позволит сделать проезд по улице Льва Яшина более безопасным, сохранив максимально возможное количество парковочных мест - 194 парковочных места, 21 из которых предназначено для маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Ширина улицы составляет 8,5 м. Из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей возникали трудности встречного разъезда, отмечается на портале.

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