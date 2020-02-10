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Вторая Спартакиада промышленников Москвы "Моспром" стартует 14 марта

Организаторы ожидают, что в спортивных мероприятиях примут участие более 4 тыс. человек

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вторая Спартакиада для работников промышленных предприятий Москвы "Моспром" стартует 14 марта. Соревнования пройдут по восьми дисциплинам: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые - хоккей и бокс, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Первая Спартакиада "Моспром" стала настоящим праздником как для участников, так и для зрителей и болельщиков. В прошлом году в соревнованиях промышленников приняли участие почти 3 тыс. человек, а поддержать финалистов пришли 7 тыс. горожан. Вторая Спартакиада московских промышленников пройдет весной 2020 года. Надеемся, что новые соревнования охватят не меньше любителей спорта. Мы ждем на наших спортивных мероприятиях свыше 4 тыс. участников", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Отмечается, что отборочные соревнования Спартакиады пройдут с 14 марта по 25 апреля. По итогам отборов будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 30 мая 2020 года.

"По итогам первой Спартакиады "Моспром" мы получили большое количество положительных отзывов и решили, что сделаем Спартакиаду традиционным отраслевым мероприятием. В течение всего турнира мы много общались с участниками, проводили опросы, в том числе на онлайн-платформе "Активный гражданин", думали, как улучшить наше мероприятие и что нового можно привнести. Так, в нашей Спартакиаде появятся новые виды спорта - бокс и хоккей, новые площадки и активности, и, конечно, новые лица", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по 6 видам спорта приняли участие почти 3 тыс. промышленников, представляющих 100 предприятий и 14 инженерных вузов.

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