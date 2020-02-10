В Москве усилили контроль за уровнем радиации на заводе полиметаллов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Замеры уровня радиации на территории Московского завода полиметаллов на Каширском шоссе проводятся дважды в сутки после сообщения о его повышении, появившемся в интернете в воскресенье. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В связи с появившейся в социальных сетях информацией сообщаем, что аналитической лабораторией контроля объектов окружающей среды в составе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве усилен мониторинг уровня радиации. Ежедневно два раза в сутки проводятся радиометрические исследования по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано", - сказали в главке.

Ранее Telegram-канал "Подъем" выложил информацию, что датчик ФГУП "Радон" зафиксировал резкий скачок уровня радиации в Москве. В МЧС РФ опровергли эту информацию.