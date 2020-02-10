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Белорусский и Курский вокзалы Москвы проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Объекты обследуют специалисты экстренных служб и кинологи

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Здания Белорусского и Курского вокзалов в Москве проверяют после анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о "минировании" Белорусского и Курского вокзалов. Данная информация проверяется, на месте работают специалисты экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуации пассажиров и персонала не проводится, вокзалы работают в штатном режиме.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в Москве, а также в здании МГИМО на проспекте Вернадского. Проводятся проверки.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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