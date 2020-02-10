Останкинскую телебашню украсят самой большой валентинкой в России 14 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Медиафасад Останкинской телебашни в День святого Валентина, который отмечают 14 февраля, украсят самой большой в России валентинкой с признанием: "Москва, я люблю тебя!", сообщила в понедельник пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"Романтическую атмосферу праздника можно будет прочувствовать 14 февраля на Останкинской телевизионной и радиовещательной башне. На медиафасаде разместится самая большая валентинка в России с признанием: "Москва, я люблю тебя!", - говорится в сообщении.

На смотровой площадке на высоте 337 м на несколько дней разместят авторские декорации из красных бабочек в виде деревьев и оборудуют фотозону. В честь праздника любой желающий также сможет отправить письмо-валентинку с самого высокого почтового ящика страны, отмечает пресс-служба.

Уточняется, что первым трем парам, подавшим заявления на регистрацию брака в Медведковском отделении ЗАГС, с 11 по 13 февраля будет подарен сертификат на посещение Останкинской телебашни и фотосессию с видом на Москву. Воспользоваться сертификатом можно будет с 14 по 16 февраля 2020 года включительно.

Останкинская телевизионная башня в Москве - самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе и России и 11-е по высоте в мире. Башня была введена в эксплуатацию 5 ноября 1967 года.