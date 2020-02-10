В Москве РЭУ им. Г. В. Плеханова и МГУУ проверяют после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский экономический университет имени (РЭУ) имени Г. В. Плеханова и Московский городской университет управления (МГУУ) проверяют после сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях РЭУ им Плеханова и МГГУ, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в одном из вузов в целях безопасности проведена эвакуация, здание покинули около 4 тыс. человек. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" храма Христа Спасителя в Москве, здания МГИМО на проспекте Вернадского, а также Белорусского и Курского вокзалов. Проводятся проверки. Вокзалы работают в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".