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Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в ночь на вторник

В МЧС водителям посоветовали в этот период значительно снизить скорость движения, а также избегать внезапных маневров

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Усиление южного ветра, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в ночь на вторник. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 20:00 мск 10 февраля до 10:00 мск 11 февраля в Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13-18 м/с, гололедица", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим москвичам рекомендуют на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться в непогоду под деревьями. Водителям в МЧС посоветовали в этот период значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов и перестроений.

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