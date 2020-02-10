День защиты китов отметят в Бирюлевском дендропарке в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Всемирный день защиты морских млекопитающих, или День китов, отметят московские школьники в Бирюлевском дендропарке 11 февраля. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Бирюлевском дендропарке (ул. Липецкая, вл. 5а) 11 февраля с 15:00 до 16:00 пройдет лекция "Всемирный день защиты морских млекопитающих". Ребятам расскажут об обитателях морей и океанов, их особенностях и причинах исчезновения некоторых видов, а также они смогут поучаствовать в создании коллажа "На дне морском", - говорится в сообщении.

День защиты китов был учрежден 19 февраля 1986 года, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией. Дата призвана привлечь внимание общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 видов.

Как отмечается на портале, в Москве морские млекопитающие не обитают, однако тема очень важна для понимания роли каждого вида диких животных для экологии нашей планеты. Поэтом "Мосприрода" столичного комплекса городского хозяйства проведет для детей, родителей целый ряд мастер-классов, лекций, интерактивных экскурсий, посвященных этой важной дате. С полным перечнем всех экомероприятий можно ознакомиться на сайте "Мосприроды".