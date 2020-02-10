Казанский вокзал в Москве проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Здание Казанского вокзала в столице проверяют после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" Казанского вокзала, специалисты проверяют информацию", - рассказал собеседник агентства.

Ранее неизвестные сообщили о "минировании" храма Христа Спасителя в Москве, здания МГИМО на проспекте Вернадского, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Московского городского университета управления (МГУУ), а также Белорусского и Курского вокзалов. Проводятся проверки. Вокзалы работают в штатном режиме.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".