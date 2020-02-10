Площадки фестиваля "Московская Масленица" на юге столицы посвятят морской тематике

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на территории столицы с 21 февраля по 1 марта. В этом году площадки, расположенные на юге столицы, будут посвящены морской тематике, в понедельник журналистам сообщила художник по костюмам, партнер исторических проектов "Ратоборцы" Анастасия Леоновская.

"На юге столицы в этом году появятся уникальные площадки. Там гости смогут познакомиться с жизнью моряков разных эпох. Моряки будут учить горожан вязать узлы и многое другое. Также в южном округе в рамках фестиваля будет находится модный салон, для которого мы сшили костюмы эпохи раннего модерна", - пояснила Леоновская. Она добавила, что там можно будет увидеть не традиционные женские наряды того времени, а костюмы для занятия спортом.

"Цветовую гамму этих костюмов мы подбирали согласно того времени. В основном, это голубые, розовые, серые оттенки. Также есть несколько костюмов в клетку. Для создания изделий мы в основном использовали лен и кружева", - пояснила Леоновская. Все гости модного дома увидят костюмы для плавания, тенниса, крикета и других видов спорта.

До начала фестиваля чуть больше недели и перед швеями и декораторами стоит непростая задача - успеть сшить еще 10 костюмов. Для этого мастерскую разделили на зоны, где в одной части специалисты занимаются выкройкой, в другой вышивать узоры для головных уборов, в третьей шьют исключительно мужские костюмы.

"Костюмы, как правило создаются не единым блоком. В производство мы сначала отдаем только верхнюю одежду, затем рубашки, штаны, бриджи и так далее. Обувь мы сразу запускаем в производство и ждем два месяца пока она вся изготовится. Непосредственно перед мероприятием мы отглаживаем все костюмы и отправляем уже на площадки", - сказала Леоновская.

По ее словам, все костюмы делаются в нескольких экземпляров, для того чтобы быстро заменить наряд, который пришел в негодность. После фестиваля все костюмы отправятся в химчистку и по необходимости будут отремонтированы. В дальнейшем их планируют использовать и на других городских мероприятиях.

Создание костюма

В этом году гости фестиваля увидят на артистах костюмы, посвященные и разным эпохам. "Наши мастера создали киндячные кафтаны. Киндяк - это такой вид хлопка, который использовали для изготовления повседневной одежды", - сказала Леоновская. Также на актерах можно будет увидеть и бастрог. Раньше его использовали вместо куртки.

"На создание одного такого пиджака уходит примерно три или четыре дня. Дело в том, что технология этого костюма очень непростая. Так, например, во время процесса прошивки подкладки с материалом необходимо обязательно проглаживать всю деталь. Это делается для того чтобы искусственно вытянуть ткань и не использовать выточки", - рассказала мужской портной Ксения.

Деревянные изделия

На фестивале будут представлены экспонаты из дерева. Так, например, интерактивная мельница высотой более 2,5 м появится на Манежной площади. "Для создания этого объекта мы использовали еловые породы деревьев. На мельнице будет установлено большое вращательное колесо и жерла с помощью которых будет молоться мука", - пояснил ТАСС руководитель мастерской Никита Аксенов.

Он добавил, что также для площадке, расположенной на Манежной площади, мастера уже изготовили три дубовых сундука XVII века. Они подкованы металическими пластинами. "Процесс создания сундуков мы разделили на несколько этапов. Сначала плотники обрабатывали дерево, затем мы начали подковывать их металическими пластинами. В этот процессе было задействованы три человека, которые за три дня все сделали", - уточнил Аксенов.

К слову, вес одного сундука составляет 30 кг. Кроме этого, за восемь дней специалисты создали 20 деревянных столов, которые будут использоваться для мастер-классах в центре города. Он добавил, что значительная часть реквизита для фестиваля это уникальные артефакты музейного уровня: посуда, элементы деревенского быта и мебель. Особого внимания заслуживает нарядный штоф, стилизованный под масляный фонарь, резное кресло, изготовленное на английский манер, и многие другие уникальные предметы.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Впервые на общегородском уровне он был организован в 2017 году. В 2019 году фестиваль проходил с 1 по 10 марта на 24 площадках. Тогда на нем побывали 4,9 млн гостей. Они посмотрели 350 представлений, поучаствовали в 1,5 тыс. мастер-классов и приобрели более 400 тыс. порций блинов и оладий.