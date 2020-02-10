Прекращено движение поездов по МЦД-2 от Курского вокзала до станции Каланчевская

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Железнодорожники принимают меры по возобновлению движения поездов на участке Курский вокзал - Москва-Каланчевская в сторону станции Нахабино. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Данный участок железной дороги расположен на Курско-Рижском Московском центральном диаметре (МЦД-2).

"По техническим причинам движение электропоездов на участке Курский вокзал - Москва-Каланчевская в сторону станции Нахабино приостановлено. По предварительной информации, произошло повреждение контактного провода. Московская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на место оперативно отправлены бригады железнодорожников. Информация уточняется.