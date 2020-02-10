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Угрозы взрыва вокзалов, вузов и храма Христа Спасителя в Москве не подтвердились

Специалисты не обнаружили взрывные устройства и взрывчатые вещества

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Информация о взрывных устройствах, заложенных в зданиях трех вокзалов, трех вузов и храма Христа Спасителя в Москве в Москве, оказалась ложной. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в понедельник поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва в храме Христа Спасителя, здании МГИМО на проспекте Вернадского, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Московском городском университете управления, на Белорусском, Курском и Казанском вокзалах. "Проверка завершена. Взрывные устройства и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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