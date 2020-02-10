Очень низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве 11 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Атмосферное давление резко упадет до 729 мм. рт. ст. в Москве во вторник, вернется в норму оно лишь в пятницу. Об этом ТАСС сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм ртутного столба.

"Резкое понижение давления. Завтра оно совсем будет низким - менее 730 мм. рт. ст.", - отметил Вильфанд. По его словам, это будет связано с прохождением фронтального раздела.

По данным Гидрометцентра, во вторник атмосферное давление будет 729 мм. рт. ст., в среду - 734 мм. рт. ст., в четверг - 749 мм. рт. ст., а в пятницу придет в норму и вырастет до 749 мм. рт. ст.