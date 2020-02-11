Облачная погода, снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, снег, мокрый снег и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 0-2 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. В связи с сильным ветром, гололедом и гололедицей местами, а также с возможным налипанием мокрого снега 11 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 729 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.