Более 11 тыс. москвичей прошли обследование в рамках акции по бесплатному онкоскринингу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 11 тыс. москвичей прошли диагностику шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний за первые два дня работы акции по бесплатному онкоскринингу, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Об этом ТАСС сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Раннее выявление онкологического заболевания является залогом наиболее эффективного лечения и полного выздоровления пациента. Для удобства москвичей мы приняли решение провести акцию по скринингу шести наиболее распространенных онкологических заболеваний в выходные дни. За прошедшие субботу и воскресенье онкоскринг в медицинских организациях прошли 11,6 тыс. человек: около 8 тыс. женщин и 3 тыс. мужчин. По предварительным итогам диагностики более 100 человек с подозрением на онкозаболевание были направлены на дополнительные обследования", - сказала заммэра.

Обследование проводится в течение февраля по субботам и воскресеньям в 50 городских поликлиниках, а также в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах. Жители Москвы могут пройти бесплатную диагностику шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний: рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, толстого кишечника и кожи. По словам Раковой, в прошлом году в аналогичной акции за весь месяц приняли участие 18 тыс. человек. Тогда пройти диагностику можно было по субботам в 40 медицинских организациях столицы.

Заммэра отметила, что 15, 16 и 29 февраля акция продолжится. К участию приглашаются жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие полис ОМС города Москвы. Перед диагностикой пациентам предстоит заполнить анкету и проконсультироваться с врачом. При выявлении каких-либо отклонений, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости - на прием к врачу-онкологу.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цели - повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.