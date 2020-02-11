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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет похолодание

Оттепель сменится похолоданием в выходные дни
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Оттепель в Москве сменится похолоданием уже в выходные дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в выходные понизится. Ночные температуры будут отрицательными - в диапазоне минус два-минус семь градусов, дневные - тоже преимущественно отрицательные. Также москвичей ждет ясная погода в эти дни", - сказал он.

По словам Вильфанда, во время оттепели, которая будет в столице в течение всей рабочей недели, климатическая норма будет превышена на восемь-десять градусов, а в субботу и воскресенье - примерно на шесть градусов.

По данным Гидрометцентра, в субботу ночью ожидается 2-7 градусов мороза, днем - 3 градуса мороза - 2 градуса тепла, в воскресенье ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла.

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Россия
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